Зібрати базу каталогів підприємств + парсинг даних

Нужно разработать фронтэнд клиента для уже готовой API платформы. Из инструментов доступно: - Реализован API бэкэнд на API Platrom - Готовый функционирующий react admin (папка reactAdmin). Будет предоставлен доступ к тестовому ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вітаю!
Потрібно зібрати список каталогів підприємств (малих, середніх) по країнах: Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Франція.
Цікавлять каталоги підприємств всіх напрямків діяльності (агро, будівництво, транспорт, продукти і т.д.). Потрібно якомога більше таких каталогів. В каталогах мають бути вказані e-mail та/або телефони (для подальшого парсингу).
Якщо готові взятись за роботу - вказуйте вашу ціну.
Також розглядаю підрядника для подальшого парсингу інформації з цих каталогів, тож якщо ви можете комплексно закрити завдання - пропонуйте.
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