Разработка интернет-магазина TonyMotors

Добавлена
4 года назад
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Цель:

  • Заказчик к нам пришел со своим действующим бизнесом, но без интернет-присутствия. Необходимо было разработать онлайн-конструктор наклеек на колеса и интернет-магазин по их продаже
Технические аспекты: 

  • Сайт разрабатывался на October CMS (фреймворк Laravel) + база данных PgSQL
Результат: 

  • Реализовали полноценный онлайн-конструктор наклеек на колеса с возможностью отдавать эскиз сразу же в производство. Разработали интернет-магазин с личным кабинетом по продаже наклеек на автомобильные колеса.