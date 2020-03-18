Разработка интернет-магазина TonyMotors

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель:
- Заказчик к нам пришел со своим действующим бизнесом, но без интернет-присутствия. Необходимо было разработать онлайн-конструктор наклеек на колеса и интернет-магазин по их продаже
- Сайт разрабатывался на October CMS (фреймворк Laravel) + база данных PgSQL
- Реализовали полноценный онлайн-конструктор наклеек на колеса с возможностью отдавать эскиз сразу же в производство. Разработали интернет-магазин с личным кабинетом по продаже наклеек на автомобильные колеса.