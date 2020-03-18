Разработка нумизматического портала AuCoin

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель:
- Заказчик к нам пришел со стартапом. Основная идея — это реализация крупного нумизматического портала с выводом архива продаж, а так же личным кабинетом для участия в онлайн-торгах и онлайн-аукционах.
- Сайт разрабатывался на October CMS (фреймворк Laravel) + база данных PgSQL
- В результате был разработан многофункциональный проект, который только начинает набирать обороты. Так как функционал такого проекта неограничен по проекту постоянно ведутся доработки. Заказчик доволен первыми результатами и уже готовит глобальный маркетинговый ход для своего проекта.