Разработка нумизматического портала AuCoin

Добавлена
4 года назад
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Цель:

  • Заказчик к нам пришел со стартапом. Основная идея — это реализация крупного нумизматического портала с выводом архива продаж, а так же личным кабинетом для участия в онлайн-торгах и онлайн-аукционах.
Технические аспекты: 

  • Сайт разрабатывался на October CMS (фреймворк Laravel) + база данных PgSQL
Результат: 

  • В результате был разработан многофункциональный проект, который только начинает набирать обороты.  Так как функционал такого проекта неограничен по проекту постоянно ведутся доработки. Заказчик доволен первыми результатами и уже готовит глобальный маркетинговый ход для своего проекта.