Разработка сайта и ЛК для "Бонусной программы" ТГУ
Добавлена95 просмотров
4 года назад
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Цель:
- Заказчик к нам пришел с новым крупным проектом. Основная идея проекта - это начисление бонусных баллов за участие и победу в конкурсных мероприятиях. Возможность обменивать бонусные баллы на баллы при поступлении в ТюмГУ или на брендовую продукцию
- Тип: Многостраничные порталы
- Сайт разрабатывался на October CMS (фреймворк Laravel) + база данных PgSQL
- В результате был разработан сайт по брендбуку ТюмГУ и личный кабинет для возможности регистрации на мероприятия, просмотра своих начислений баллов, онлайн-магазин для покупки вознаграждений и внутренняя CRM-система для управления всей информацией. Бонусная программа заработала и Заказчик остался доволен.