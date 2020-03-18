Программа печати фото и магнитов InstaPrint

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Цель:
- Заказчик к нам пришел с действующим бизнесом. Основной задачей Заказчика было отвязаться от старой команды разработки из-за долгих сроков внесения правок. Необходимо было заново реализовать ПО, внедрить новый фирменный дизайн и интегрировать ее с уже существующим личным кабинетом.
- Тип: CRM, ERP, APM системы, личные кабинеты
- Программное обеспечение разрабатывалось на основе CMS 1C-Bitrix: Управление сайтом. Редакция "Старт". На компьютер автомата для автозапуска использовался браузер Mozilla FireFox, так же было написано приложение для перезагрузки компьютера на C++
- В результате была проделана овертитаническая работа и мы получили полностью работающий продукт на браузерной основе и с полной интеграцией в личный кабинет
- Для запуска приложения мы использовали браузер Mozilla FireFox в режиме "терминала". Для интеграции браузера с купюроприемником было разработано специальное JAVA приложение, к которому на сокетах подключался браузер и получал соответствующие команды от купюроприемника. А для печати без уведомлений, было разработано отдельное приложение для FireFox. Итоговое приложение оказалось гораздо приятнее старого и гораздо функциональнее.