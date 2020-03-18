Личный кабинет InstaPrint

Добавлена
4 года назад
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Цель: 

  • Заказчик к нам пришел с действующим бизнесом, но с минимальной автоматизацией взаимодействия своих клиентом и автоматов для печати. Необходимо было разработать личный кабинет, который бы позволял управлять всеми автоматами из одного личного кабинета, начиная от их настройки и закачивая финансовой отчетностью.
  • Тип: CRM, ERP, APM системы, личные кабинеты
Технические аспекты: 

  • Сайт разрабатывался на CMS 1C-Bitrix: Управление сайтом. Редакция "Старт"

Результат:

  • В результате была проделана титаническая работа, которая позволила упаковать весь инструментарий в один личный кабинет
Детали:

  • Для разработки нам потребовалось написать API для обмена с приложением на автоматах. Были реализованы следующие функции:
-добавление автомата по лицензионному ключу

-управление шаблонами, загрузка шаблонов, указанием размеров, настройки печати

-возможность перезагрузки автомата (а именно компьютера)

-финансовая отчетность

-список продаж, сохранение социальных сетей клиентов, сохранение всего фотоматериала

-уведомления об окончании материала, красок в принтерах