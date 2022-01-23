Нарисовать персонажа 2d

Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок588 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо нарисовать персонажа, как на примере

1) С ноутбуком (фрилансер, стоит и держит в руках открытый ноутбук, смоторит в него, улыбается, одной рукой клацает по клаве)

2) Просто стоит и улыбается

3) Стоит и показывает жест "окей"

4) Сидит за рабочим столом с ноутбуком (работает)

5) Стоит и поднимает большой палец вверх 

6) Стоит задумчивый

Укажите, пожалуйста, сроки и стоимость 

2 года назад
martimof
30 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
mnbbaka
Дарья 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
2 года назад
$20
2 дня
RUB
Все отлично, скоростью и качеством работы довольна! Спасибо
Отличная заказчица, задачу по работе объяснила четко и доходчиво, работать было приятно)