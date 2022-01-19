Нужно нарисовать 15 персонажей

$20
Иллюстрации и РисункиЗакрыт30 заявок1270 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У нас имеется 15 возможных персонажей для нашего проекта. Мы бы хотели предоставить вам возможность нам помочь с созданием персонажей на основе подобранных фотографий. Так же имеется описание характеристики

Ждём от вас откликов, будем набирать несколько исполнителей.

Вот примеры персонажей:

https://drive.google.com/drive/folders/1F_PuKE5yiDBuhXsqxRGmkhvt2BTvqNyF

Цена за 1 2D до 1500р. Могут быть исключения!

2 года назад
guest_16424463051365
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужен художник для 15 илюстраций персонажей

    $20

    У нас имеется 15 возможных персонажей для нашего проекта. Мы бы хотели предоставить вам возможность нам помочь с созданием персонажей на основе подобранных фотографий. Так же имеется описание характеристики Ждём от вас откликов, будем набирать ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать иллюстрацию

    Добрый день! Необходимо нарисовать иллюстрацию в формате png (фотошоп)  Абстракция, лица женские и пары. 4 шт. Просьба прислать варианты ваших работ в pdf, для ознакомления со стилем рисунков.

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать графический дизайн для карт в мобильной игре

    Добрый день! Требуется художник, способный выполнить нашу задачу [b]в нужной стилистике (пример стилистики и уровня детализации графики ниже в приложении к задаче) по техническому заданию.[/b] [b]Подробнее о задаче: [/b] Дизайн карт должен быть унифицированным (одинаковым) (1 дизайн карты) ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужно сделать арт для NFT-проекта

    Нужно сделать сегодня !!! Пример ,который должен лежать в основе прикреплен(есть ещё несколько вариантов) + примеры работ ,которые я хочу видеть я отправлю вам лично .Нужно будет дорисовать что-то своё. Рисунок может быть сделан карандашом или ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Рекламный макет для инстаграм

    Нужна реклама для инстаграм. Прикрепляю файл в каком стиле хотелось бы видеть.  Текст - Английский который любят дети            Мы работаем на результат            Обучаем с 4 лет и контактные данные

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Иллюстрации для детской книги

    Здравствуйте 🙂 Моя дочь написала книжечку. Я хотел бы нарисовать к ней иллюстрации и оформить в виде детской книжки. Книга планируется квадратная, 13 разворотов с пропорциями 2:1 (7 основных, 6 промежуточных совсем простых на половине листа) ...

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужны изображения по тематике Майнкрафт

    Добрый день. Нужны изображения категорий - "для иконок" Вот подобного плана нужны: http://joxi.ru/nAyXpJEhgE8j92.jpg http://joxi.ru/KAgM5BvTE81X9m.jpg http://joxi.ru/YmEkg3RTwRdJaA.jpg Делать нужно все в едином стиле. В стиле Майнкрафта С надписями "на картинках" Сколько будет стоит стоит 1 такая картинка, 10 таки картинок? если есть примеры подобные - приветствуется

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    2 года назад