Нужно нарисовать 15 персонажей

Нужно нарисовать срочно иллюстрации для маршрутного листа (примеры иллюстраций предоставим). Все детали опишу в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас имеется 15 возможных персонажей для нашего проекта. Мы бы хотели предоставить вам возможность нам помочь с созданием персонажей на основе подобранных фотографий. Так же имеется описание характеристики
Ждём от вас откликов, будем набирать несколько исполнителей.
Вот примеры персонажей:
https://drive.google.com/drive/folders/1F_PuKE5yiDBuhXsqxRGmkhvt2BTvqNyF
Цена за 1 2D до 1500р. Могут быть исключения!
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