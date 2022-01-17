Нарисовать иллюстрацию

Нужно сделать сегодня !!! Пример ,который должен лежать в основе прикреплен(есть ещё несколько вариантов) + примеры работ ,которые я хочу видеть я отправлю вам лично .Нужно будет дорисовать что-то своё. Рисунок может быть сделан карандашом или ...