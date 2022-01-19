#ищу дизайнера, умеющего рисовать на графическом планшете +опыт работы с nft
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать красивый космический корабль по типу звездных войн но с уникальным дизайном.С двигателем.С пушками.
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