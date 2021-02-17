Нарисовать набор книжных обложек для сайта

Очень важно полностью прочитать все задание целиком. Оно подробное и многие вопросы отпадут сами собой.

Для старейшего эролит сайта Рунета https://stulchik.cc/ требуется помощь дизайнеров.В ближайшее время на сайте появится новый функционал, который будет направлен на то, что рядом с некоторыми произведениями будут отображаться обложка книги - своеобразная визитная карточка рассказа. Обложка должна быть похожа на реальные обложки книг, продающихся в бумажном виде, привлекать внимание, возбуждать желание прочитать данное произведение.

Обложка будет состоять из следующих 4 частей:1. имени автора2. названия произведения (предусмотреть возможность указания названия части произведения)3. подложки (картинки или фотографии)4. элементы книжного оформления

Мы предполагаем, что авторы произведений будут сами быстро из готового шаблона делать обложки для своих произведений, заменяя тексты и подложку, оставляя лишь оформление и элементы оформления.

Размеры обложки 1000px на 1480px (т.е. книжная ориентация).Формат - PSD.Каждая часть - на своем слое.Перед сдачей работы необходимо проверить, что файл нормально загружается и редактируется в онлайн-редакторе:https://www.photopea.com/Особое внимание уделить тому, что указанный онлайн-редактор нормально редактирует русские надписи в вашем макете.

В качестве подложки использовать или фотографию, или картинку эротического содержания. Использование порно контента запрещено.

Примеры/референсы:

https://cm.author.today/content/2021/09/30/c8f55d7cec5140699f7f327e52fe7684.jpg?width=265&height=400&mode=max(без элементов оформления)

https://cm.author.today/content/2021/08/31/176ca2a14419431399774ed70440d793.jpg?width=265&height=400&mode=max(без элементов оформления, предусмотрено, что есть название части произведения)

https://cm.author.today/content/2021/10/05/22ea77bc8c63403f8c5a069b04503cbc.jpg?width=265&height=400&mode=max(есть элементы оформления - завитушки)

https://cm.author.today/content/2021/02/17/635f4224803e455993688d8d1720aef2.jpg?width=265&height=400&mode=max(есть элементы оформления)

https://cm.author.today/content/2021/10/05/2e72882c8a4940f3ba80afaaa9561147.jpg?width=265&height=400&mode=max(есть элементы оформления)

На что еще стоит обратить внимание: размер текста (шрифта). Не бойтесь сделать буквы побольше. Оптимальное количество букв в полной строке (во всю ширину обложки) - 20. При большем количестве букв при отображении на мобильных устройствах пользователи все глаза сломают, пытаясь прочитать название книги или имя автора.

ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ

1) Обложки могут быть крайне прекрасными в виде шаблоновhttps://stulchik.cc/imgs/new/original1.jpghttps://stulchik.cc/imgs/new/original2.jpg

2) Но уже не такими милыми, когда вместо дизайнерских фото и картинок простой юзер подставит какие-то фото (а в большинстве случаев писатели-любители совсем не художники)https://stulchik.cc/imgs/new/a1.jpghttps://stulchik.cc/imgs/new/a2.jpghttps://stulchik.cc/imgs/new/b1.jpghttps://stulchik.cc/imgs/new/b2.jpg

3) "Совсем плохо будет", когда обложки начнут отображаться в размере, который позволяет сайт, а не во весь экран и рядом друг с другомhttps://stulchik.cc/news.shtml?1019/091019

Здесь мы видим:- нужно разнообразие типов шаблонов, иначе даже при разных картинках смотрится однообразно- имена авторов и названия рассказов могут быть очень разными по длине и это тоже вносит свои коррективы в восприятие- смотрятся любительские фото не совсем так как в варианте сдачи дизайнера

ПОЭТОМУ:

а) Сайту нужно будет 10 типов (шаблонов) обложек.Цена указана за выполнение 10 шаблонов типа.Сотрудничество начинаем с выполнения одного шаблона. Если сработались, видим, что понимаем друг-друга, то продолжаем.

б) Для обложки каждого типа нужно представить 5 вариантов использования - 5 разных фото или рисунков (не порно, только эротика! гениталии нельзя!).От шаблона к шаблону эти 5 разных вариантов использования также не должны повторяться, чтобы можно было убедиться воочию, что все смотрится разнообразно.Варианты предоставлять в виде JPG файлов в размере 210х311px и 1000x1480px

Одновременно необходимо использовать для каждого варианта использования шаблона разные имена авторов и названия рассказов из списка ниже.

имена авторов:BOVIЛерой Лёвnikki-2Сара БелинскиАлександр Бережнов

названия рассказов:Оксана-2Опека молоднякаШкольный театр. Часть 3Женя-Женечка. НачалоМне нравится быть во власти женщины-2

Все это поможет в первую очередь вам самим увидеть, что то, что вы сделали - это полноценный Продукт - не просто красивая картинка обложки, а шаблон, который послужит десяткам писателей.

При вписывании имен авторов и названий можно играться с размером шрифта.Предлагая авторам шаблон мы будем показывать и 5 ваших вариантов исполнения, чтобы их фантазия разыгралась и они поняли, что подставив картинку, свои тексты и поменяв размер шрифта у них также получится отличная обложка.