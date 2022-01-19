Дизайн фасадной стены

Нужен какой то вариант фасадной стены у модульного домика

Стена где входная дверь ,там только одна дверь и поэтому выглядит не очень

Будет стена из вагонки.

Может цветами поиграть или вагонку по горизонтали и вертикали....

Нужна идея с картинкой