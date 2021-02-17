Перевести картинку в векторное изображение

Нужно сделать фан-арты на проект про этих пингвинов. То, что я скинул - это оригинал. Нужно их немного срисовать и сделать в другом стиле: поменять одежду, отрисовать как какого-то персонажа. Как к примеру пингвина-полицейского с дубинкой. Таких арта ...