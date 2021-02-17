Перевести картинку в векторное изображение

Нужно сделать фан-арты на проект про этих пингвинов. То, что я скинул - это оригинал. Нужно их немного срисовать и сделать в другом стиле: поменять одежду, отрисовать как какого-то персонажа. Как к примеру пингвина-полицейского с дубинкой. Таких арта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно перевести картинки в векторное
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
- $100
Очень важно полностью прочитать все задание целиком. Оно подробное и многие вопросы отпадут сами собой. Для старейшего эролит сайта Рунета https://stulchik.cc/ требуется помощь дизайнеров.В ближайшее время на сайте появится новый функционал, который будет направлен на то, ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $100
Очень важно полностью прочитать все задание целиком. Оно подробное и многие вопросы отпадут сами собой. Для старейшего эролит сайта Рунета Стульчик https://stulchik.cc/ требуется помощь дизайнеров. В ближайшее время на сайте появится новый функционал, который будет направлен на ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен какой то вариант фасадной стены у модульного домика Стена где входная дверь ,там только одна дверь и поэтому выглядит не очень Будет стена из вагонки. Может цветами поиграть или вагонку по горизонтали и вертикали.... Нужна идея с картинкойИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт2 года назад
Сделать красивый космический корабль по типу звездных войн но с уникальным дизайном.С двигателем.С пушками.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт2 года назад
#ищу дизайнера, умеющего рисовать на графическом планшете +опыт работы с nftИллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт2 года назад
Создать макеты для публикации в инстаграм согласно заданным тематикам. Около 30 макетов/в месяц.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
У нас имеется 15 возможных персонажей для нашего проекта. Мы бы хотели предоставить вам возможность нам помочь с созданием персонажей на основе подобранных фотографий. Так же имеется описание характеристики Ждём от вас откликов, будем набирать несколько ...Иллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно нарисовать срочно иллюстрации для маршрутного листа (примеры иллюстраций предоставим). Все детали опишу в лс.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
У нас имеется 15 возможных персонажей для нашего проекта. Мы бы хотели предоставить вам возможность нам помочь с созданием персонажей на основе подобранных фотографий. Так же имеется описание характеристики Ждём от вас откликов, будем набирать ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт2 года назад