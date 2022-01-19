Дизайн сайтов уровня топовых студий, но доступнее

Профессиональный UX\UI дизайнер, с образованием. Хочу помочь малому и среднему бизнесу получить качественный дизайн, либо сайт на Tilda или Webflow, уровня топовых студий России, стоимость которых на рынке от 300 000 рублей и выше. Создаю уникальный лаконичный и современный дизайн, руководствуясь правилами (гайдами) дизайна, отталкиваясь от аналитики (обязательный анализ ниши, конкурентов и трендов). При разработке концепции и отрисовке дизайна учитываю возможности верстки (разработки) сайта программистом(ми). Если коротко — подскажу что круто в дизайне, покажу на примерах и сделаю это для вас с удовольствием.

Моя работа строится следующим образом: Заполнение брифа (Word, Google документы) — Совместный разбор деталей и правки (Telegram трансляция, либо другое) — Поиск референсов по стилю (Если их нет) — Техническое задание — Анализ ниши и прямых конкурентов (Обязательный этап) — Прототип (И согласование) — Разработка концепции и логики — Дизайн страниц — Адаптивы (ПК, планшет, мобилки) — Подготовка к передачи в разработку (Либо верстка в конструкторе) — Презентация (Подтверждение, передача).

Важно: Если у вас ограниченный бюджет и вы хотите сайт на Tilda собранный профессиональным дизайнером, сделаю работу в короткие сроки, при наличии фото, цена — от 200USD.