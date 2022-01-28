FxxLge

Дмитрий FxxLge

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Адаптивная верстка (React)

    Требуется адаптивная верстка макета из Figma с учетом мелких элементов. Работа в сжатые сроки. Сначала верстка одной страницы, затем возможность продолжения на 15 страниц. Укажите ставку за час и опыт работы.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт под ключ и доработка WordPress Шаблон (вышлю в ЛС)

    Требуется разработка сайта под ключ на платформе WordPress с учетом темы, которую предоставлю. Необходимо провести проверку безопасности, настройку и деплой. Также возможна дальнейшая поддержка и редактирование сайта. Откликнувшимся отправлю ссылку на шаблон для оценки стоимости работы.

    WordPress
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивная верстка (react), а может и сайт под ключ, заходите обсудим

    Требуется адаптивная верстка сайта на React. Принимаем предложения по срокам и ценам после ознакомления с макетом. Также возможна полная разработка под ключ с использованием Python. Поддержка от дизайнера обеспечена.

    Python
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • APP - iOS/Android/Nativ/Flutter(Dart)

    Требуется разработка кросс-платформенного приложения для заучивания иностранных слов на Flutter. Дизайн уже готов и будет служить техническим заданием. Ожидается реализация функционала согласно подготовленному макету.

    AndroidFlutteriOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Консультация: Разработка мобильного приложения

    $10

    Ищется специалист для консультации по этапам разработки мобильного приложения в категории 'Language Education'. Необходим опыт в создании приложений для Android/iOS, особенно в данной области. Подробности обсуждаются.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать прототип

    $50

    Необходимо продолжить работу над прототипом для интерфейсов и игр. Ожидается доработка существующих элементов и улучшение функционала. Укажите, какие аспекты требуют внимания и изменений.

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн сервиса подбора недвижимости

    Требуется Web-дизайнер для разработки сервиса подбора недвижимости под авторским надзором. Работа в паре с дизайнером, создание прототипа в Figma. Ожидаются адекватные сроки. Прототип будет предоставлен в личных сообщениях.

    Figma
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Back-end для сервиса подбора объектов недвижимости

    Требуется разработка back-end для сервиса подбора объектов недвижимости. Необходимо определить стек технологий и оптимизировать код для эффективной работы. Есть техническое задание и эталон продукта. Ожидается активное взаимодействие для прояснения деталей проекта.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Прототипирование сервиса

    $40

    Необходимо создать детальный прототип сайта immobiliare.it, включая мобильную и десктопную версии. Работа выполняется в Figma, срок - 3 дня. Оплата через безопасную сделку, комиссия на заказчике.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптивная верстка

    Требуется адаптивная кроссбраузерная верстка многостраничного сайта. Исполнитель будет работать напрямую с дизайнером, который подготовит все необходимые элементы и требования для реализации проекта.

    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать прототип для сервиса

    Требуется разработать прототип для сервиса согласно техническому заданию. Ожидается предоставление примеров работы, описания услуги и стоимости. Учитывайте возможность внесения исправлений, оплата за которые будет почасовая. Заказчик на связи 18/7 для обсуждения деталей.

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Back на Python для Vue js интерфейса

    Требуется разработать бэкенд на Python для CRM на Vue.js. Необходимо продумать логику и выполнить несколько операций, а также подготовить инструкцию по запуску на системе Debian. Ищется гибкий специалист, готовый работать без полного ТЗ.

    DebianJavaScriptPythonVue.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Описать сайт в техническое задание

    Требуется подготовить полное техническое задание на разработку сайта, как будто он уже разрабатывался. Необходим опыт в написании ТЗ и разработке веб-порталов. Срок выполнения - 7 дней. Ожидается пример результата и стоимость работы.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

oxido9055
24 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$3
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка (React)
Figma
приятно иметь дело
Хорошая работа
Ответный отзыв
mishahexnull
Михаил 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
3 года назад
Доделать прототип
Спасибо Дмитрию за заказ Рекомендую к сотрудничеству
Все как всегда отлично! Удачи во всем!
Ответный отзыв
mishahexnull
Михаил 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
3 года назад
Прототипирование сервиса
Figma
Было легко и приятно работать с Дмитрием. Своевременная оплата, чёткая постановка задачи. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую, сотрудничество протекает без лишних стрессов. Работа качественно и в срок.
Ответный отзыв