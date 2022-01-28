Требуется адаптивная верстка макета из Figma с учетом мелких элементов. Работа в сжатые сроки. Сначала верстка одной страницы, затем возможность продолжения на 15 страниц. Укажите ставку за час и опыт работы.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка сайта под ключ на платформе WordPress с учетом темы, которую предоставлю. Необходимо провести проверку безопасности, настройку и деплой. Также возможна дальнейшая поддержка и редактирование сайта. Откликнувшимся отправлю ссылку на шаблон для оценки стоимости работы.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется адаптивная верстка сайта на React. Принимаем предложения по срокам и ценам после ознакомления с макетом. Также возможна полная разработка под ключ с использованием Python. Поддержка от дизайнера обеспечена.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка кросс-платформенного приложения для заучивания иностранных слов на Flutter. Дизайн уже готов и будет служить техническим заданием. Ожидается реализация функционала согласно подготовленному макету.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $10
Ищется специалист для консультации по этапам разработки мобильного приложения в категории 'Language Education'. Необходим опыт в создании приложений для Android/iOS, особенно в данной области. Подробности обсуждаются.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо продолжить работу над прототипом для интерфейсов и игр. Ожидается доработка существующих элементов и улучшение функционала. Укажите, какие аспекты требуют внимания и изменений.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется Web-дизайнер для разработки сервиса подбора недвижимости под авторским надзором. Работа в паре с дизайнером, создание прототипа в Figma. Ожидаются адекватные сроки. Прототип будет предоставлен в личных сообщениях.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка back-end для сервиса подбора объектов недвижимости. Необходимо определить стек технологий и оптимизировать код для эффективной работы. Есть техническое задание и эталон продукта. Ожидается активное взаимодействие для прояснения деталей проекта.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
- $40
Необходимо создать детальный прототип сайта immobiliare.it, включая мобильную и десктопную версии. Работа выполняется в Figma, срок - 3 дня. Оплата через безопасную сделку, комиссия на заказчике.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется адаптивная кроссбраузерная верстка многостраничного сайта. Исполнитель будет работать напрямую с дизайнером, который подготовит все необходимые элементы и требования для реализации проекта.HTML-верстка37 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать прототип для сервиса согласно техническому заданию. Ожидается предоставление примеров работы, описания услуги и стоимости. Учитывайте возможность внесения исправлений, оплата за которые будет почасовая. Заказчик на связи 18/7 для обсуждения деталей.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать бэкенд на Python для CRM на Vue.js. Необходимо продумать логику и выполнить несколько операций, а также подготовить инструкцию по запуску на системе Debian. Ищется гибкий специалист, готовый работать без полного ТЗ.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется подготовить полное техническое задание на разработку сайта, как будто он уже разрабатывался. Необходим опыт в написании ТЗ и разработке веб-порталов. Срок выполнения - 7 дней. Ожидается пример результата и стоимость работы.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт3 года назад