Сделать сайт наподобие trivago не дорого.

Здравствуйте. Нужно сделать сайт на битриксе под ключ. Дизайн уже есть. Так же синхронизировать остатки (около 1500 штук ) с 1с. Кто готов взяться пишите, я дам подробную информацию. Важно, чтобы у вас было время (работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать сайт по продаже кухонь. Нужен чат и заказ обратного звонка.Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт2 года назад
ПРОДАЮЩИЙ сайт по ремонтам квартир в Москве. Постарался описать основные моменты в техническом задании, которое прикладываю.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт2 года назад
- $7000
Доброго времени суток! Наша типография работает с 2008 года, а сайт с 2010. Надо признать, что он морально устарел. Нам необходим либо редизайн либо создание полностью нового проекта на CMS Bitrix или MODX Revo. Мы осуществляем ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт2 года назад
Создать E-commerce c индивидуальным дизайном. Карточки товары должны быть авторские, не стандартизированные. В процессе общения предстоит выбрать наиболее подходящую CMS для сборки магазина. Работа под ключ. С SEO, подключением платежных терминалов, Apple/Google Pay/PayPal, описанием всех юридических нюансов ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт2 года назад
Проект состоит из одностраничного промо-сайта с информацией о марафоне и личного кабинета.Промо-сайт: Подставляет из себя статичную страницу с описанием марафона, условиями участия, призами и формы оплаты.На основании замеров заданных клиентом, по формуле высчитывается необходимое количество ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать сайт на Wordpress для онлайн-заказа юридических услуг. Сайт должен быть легким в использование, минимальные графики. Выбор услуг в формате кнопок (для начала 8 услуг), с возможностью изменения перечня услуг. Синхронизация с Billbee. Возможность прямого заказа ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт2 года назад
Создать работающую модель сайта. Кол-во страниц 7. Пример http://katya.lp.1va.vc/Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт2 года назад
Сделать сайт витрину под МФО с перечнем МФО (минимальной информации и них) и кнопками для перехода на сайты МФО https://rosfinzaim.ru.com/ - примерСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт2 года назад