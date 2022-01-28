Нужен сайт

Здравствуйте. Нужно сделать сайт на битриксе под ключ. Дизайн уже есть. Так же синхронизировать остатки (около 1500 штук ) с 1с. Кто готов взяться пишите, я дам подробную информацию. Важно, чтобы у вас было время (работы ...