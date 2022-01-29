Нужно сделать лендинг со страницей оплаты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен многостраничный сайт.
Для компании оказывающий услугу по монтажу и обслуживанию электросетей и отопления в частных домах московской области. В меню: Отопление монтаж, Отопление обслуживание, Электросети монтаж, Обслуживание электросетей, О компании, Контакты. Страница
контакты стандартная, страница о компании 3-4 блока, страницы по отеплению и
электросетям по 8-10 блоков. Задача сайта - сбор заявок/звонков. Заявки хотелось бы в AmoCRM, но если в Амо не получится напишите, пожалуйста , какие варианты есть Уточняющие вопросы (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 1. Оплата (предоплата) 2. Что включено в разработку сайта 3. Какая платформа 4. Домен (хостинг) 5. Работаете один или команда (агентство) 6. Какой срок 7. Сколько вариантов дизайна вы делаете? 8. Какие риски, если не сделаете к сроку или сделаете плохо? 9. Копируете похожие сайты или индивидуально? 10. Текст пишите сами? 11. Фото из общего доступа? 12. изменения на сайте, управление им, обучение этому 13. что от нас нужно будет в плане информации? 14. что на сайте обеспечит высокую конверсию? 15. какая будет доступна аналитика? (Что-то кроме автоматических отчетов и показателей Метрики
и Analytics.) 16. Адаптивный дизайн. На каких разрешениях сайт будет хорошо смотреться? 17. Цена в зависимости от вариантов: С текстами? С оригинальным дизайном? На чем (CMS, конструктор и т.д.) ?
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