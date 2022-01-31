Написать сайт и настроить для seo оптимизации

-Комплекс работ по изготовлению сайта на основе техзадания, образцов строения и расположения элементов, текстовых материалов. -Верстка сайта на CMS (желательно бесплатной) , настройка его функционирования. -Изготовление простых графических элементов (иконок, шапки) . Хостинг наш. Поэтапная ...
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