Написать сайт и настроить для seo оптимизации

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок550 просмотров
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Необходимо написать простой сайт для сферы gambling по аналогии с https://bit.ly/35DyrrR.

Основная задача сайта это обзор онлайн казино.

Необходима хорошая настройка ядра для SEO оптимизации, текст для сайта напишет инхаус копирайтер, необходимо составить ТЗ. Баннеры будут разрабатываться с помощью собственных дизайнеров.

2 года назад
DigitalAntonE
Антон 
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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