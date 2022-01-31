Необходимо создать с нуля сайт по продаже заборов, теплиц, и ещё нескольких направлений. С калькулятором, чтобы люди могли самостоятельно производить просчёт по своим размерам и желаниям. Дизайн создавать с нуля. Концепция придумана. Идея логотипа есть, но ...
Создать сайт на основе техзадания, схем расположения и текстов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
-Комплекс работ по изготовлению сайта на основе техзадания, образцов строения и расположения элементов,
текстовых материалов.
-Верстка сайта на CMS (желательно бесплатной) , настройка его функционирования.
-Изготовление простых графических элементов (иконок, шапки) .
Хостинг наш. Поэтапная оплата.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
- Главная страница содержит:
-надписи до 20 слов,
-ссылку «Вход» (в личный кабинет),
-панель поиска по 5 параметрам (каждый параметр –выбор из 2-8 вариантов или ввод цифровых диапазонов),
-открывающуюся панель расширенного поиска по 15 параметрам,
-список товаров (по умолчанию 20 строк на странице), состоящих из 15 параметров с исходной сортировкой по
параметрам с первого и далее подряд
-внизу страницы 3 текстовые ссылки, меню выбора количества товаров на странице и счетчик страниц
(1…2…3…средняя страница … предпоследняя…последняя).
2. Страница каждой позиции товара содержит:
-характеристики товара: каждая с мини-иконкой (нужно сделать), дублируют данные списка товаров на главной или
последующих стр. + превьюшка видео (лимит видео до 10 шт), превьюшки фото (лимит
фото до 30 шт), рамка текста-описания (до 300 символов), мини-рамка с текстом с
контактами менеджера по этой позиции товара, дату и время размещения позиции,
-ссылку «К результатам поиска» (перевод к сохраненным результатам поиска),
-отображение на Яндекс-картах,
-и аналогично тому, как на главной и следующих стр.:
-шапку – логотип-ссылку (сделать по прилагаемому образцу),
-надписи до 20 слов,
-внизу страницы 3 текстовые ссылки, меню выбора количества товаров на странице и счетчик страниц.
Все превьюшки открываются в окна более крупного размера более высокого качества со стрелками просмотра
вперед-назад.
Возможность распечатать страницу товара.
3. страница «О нас»- текст до2000 символов + до 3 доп. графических элементов, шапка и низ – как на
главной,
4. страница «Контакты»- текст до2000 символов + до 3 доп. графических элементов, шапка и низ – как на
главной,
5. страница типа «Партнерство»- текст до2000 символов + до 3 доп. графических элементов, шапка и низ – как на главной,
Доп. опции системы:
-фото размещаемых товаров автоматически подгоняются по разрешению и весу, возможность первичной загрузки
ограничивается 10 мб на каждое фото,
-нужно решение по ограничению веса и адаптации разрешения видео под условия просмотра через интернет
(длительность видео суммарно или одного - до 20 минут).
-вход админам в интерфейс редактирования – по логину-паролю,
-возможности админов 2-х уровней:
*Первого уровня – возможность добавлять новый товар, устанавливать срок (дату) окончания показа на сайте
товара и переноса его в архив и корректировать/удалять товар в течение 1 суток
с момента ввода, затем возможность пропадает; админ 1 уровня может
корректировать и т.д. только заведенные именно им товары; его товары он видит
отмученные красным цветом на главной и последующих страницах.
**Второго уровня – создавать, корректировать, удалять логины-пароли админов первого уровня, корректировать/удалять/переносить
в архив/разархивировать любые позиции товаров. При входе этот админ видит
доп.информацию: наглавной и стр. товара – дату, время размещения товара и конца
размещения, логин админа 1 уровня, разместившего позицию, счетчик объема всего
сайта, действующих товаров и товаров в архиве.
-каждой позиции товара присваивается уникальный 4-значный номер по порядку, начиная с 1001, этот же
номер становится постоянным адресом страницы позиции товара (до его удаления
или переноса в архив), например: имя-сайта.ru/1005
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