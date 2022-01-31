Создать сайт на основе техзадания, схем расположения и текстов.

-Комплекс работ по изготовлению сайта на основе техзадания, образцов строения и расположения элементов,

текстовых материалов.

-Верстка сайта на CMS (желательно бесплатной) , настройка его функционирования.

-Изготовление простых графических элементов (иконок, шапки) .

Хостинг наш. Поэтапная оплата.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Главная страница содержит:

-шапку – логотип (сделать по прилагаемому образцу),

-надписи до 20 слов,

-ссылку «Вход» (в личный кабинет),

-панель поиска по 5 параметрам (каждый параметр –выбор из 2-8 вариантов или ввод цифровых диапазонов),

-открывающуюся панель расширенного поиска по 15 параметрам,

-список товаров (по умолчанию 20 строк на странице), состоящих из 15 параметров с исходной сортировкой по

параметрам с первого и далее подряд

-внизу страницы 3 текстовые ссылки, меню выбора количества товаров на странице и счетчик страниц

(1…2…3…средняя страница … предпоследняя…последняя).

2. Страница каждой позиции товара содержит:

-характеристики товара: каждая с мини-иконкой (нужно сделать), дублируют данные списка товаров на главной или

последующих стр. + превьюшка видео (лимит видео до 10 шт), превьюшки фото (лимит

фото до 30 шт), рамка текста-описания (до 300 символов), мини-рамка с текстом с

контактами менеджера по этой позиции товара, дату и время размещения позиции,

-ссылку «К результатам поиска» (перевод к сохраненным результатам поиска),

-отображение на Яндекс-картах,

-и аналогично тому, как на главной и следующих стр.:

-шапку – логотип-ссылку (сделать по прилагаемому образцу),

-надписи до 20 слов,

-внизу страницы 3 текстовые ссылки, меню выбора количества товаров на странице и счетчик страниц.

Все превьюшки открываются в окна более крупного размера более высокого качества со стрелками просмотра

вперед-назад.

Возможность распечатать страницу товара.

3. страница «О нас»- текст до2000 символов + до 3 доп. графических элементов, шапка и низ – как на

главной,

4. страница «Контакты»- текст до2000 символов + до 3 доп. графических элементов, шапка и низ – как на

главной,

5. страница типа «Партнерство»- текст до2000 символов + до 3 доп. графических элементов, шапка и низ – как на главной,

Доп. опции системы:

-фото размещаемых товаров автоматически подгоняются по разрешению и весу, возможность первичной загрузки

ограничивается 10 мб на каждое фото,

-нужно решение по ограничению веса и адаптации разрешения видео под условия просмотра через интернет

(длительность видео суммарно или одного - до 20 минут).

-вход админам в интерфейс редактирования – по логину-паролю,

-возможности админов 2-х уровней:

*Первого уровня – возможность добавлять новый товар, устанавливать срок (дату) окончания показа на сайте

товара и переноса его в архив и корректировать/удалять товар в течение 1 суток

с момента ввода, затем возможность пропадает; админ 1 уровня может

корректировать и т.д. только заведенные именно им товары; его товары он видит

отмученные красным цветом на главной и последующих страницах.

**Второго уровня – создавать, корректировать, удалять логины-пароли админов первого уровня, корректировать/удалять/переносить

в архив/разархивировать любые позиции товаров. При входе этот админ видит

доп.информацию: наглавной и стр. товара – дату, время размещения товара и конца

размещения, логин админа 1 уровня, разместившего позицию, счетчик объема всего

сайта, действующих товаров и товаров в архиве.

-каждой позиции товара присваивается уникальный 4-значный номер по порядку, начиная с 1001, этот же

номер становится постоянным адресом страницы позиции товара (до его удаления

или переноса в архив), например: имя-сайта.ru/1005