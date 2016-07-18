saitnedorogo

Алан saitnedorogo

 
51 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Техзадание

    Запрос на оценку стоимости и сроков выполнения проекта по созданию сайтов «под ключ». Техзадание находится в профиле и в приложении. Укажите примерные сроки и стоимость работы.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт на основе техзадания, схем расположения и текстов.

    Требуется разработка сайта на основе предоставленного техзадания. Включает верстку на бесплатной CMS, настройку интерфейса, создание графических элементов. Главная страница должна содержать логотип, текстовые ссылки, панель поиска и список товаров. Страницы товаров должны отображать характеристики, превью фото и видео, а также возможность распечатки. Дополнительно: страницы «О нас», «Контакты» и «Партнерство». Работа поэтапная с хостингом заказчика.

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт для размещения пользователями текстов и фотографий

    Техзадание на изготовление сайта (краткое). Сайт создается как база данных текстово-графическихматериалов с возможностью создания одним администратором неограниченного количества логинов-паролей для каждого пользователя, постоянно добавляющего свои тексты с фотографиями (материалы) на сайт. ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад