saitnedorogo

Требуется разработка сайта на основе предоставленного техзадания. Включает верстку на бесплатной CMS, настройку интерфейса, создание графических элементов. Главная страница должна содержать логотип, текстовые ссылки, панель поиска и список товаров. Страницы товаров должны отображать характеристики, превью фото и видео, а также возможность распечатки. Дополнительно: страницы «О нас», «Контакты» и «Партнерство». Работа поэтапная с хостингом заказчика.