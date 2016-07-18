saitnedorogo

Запрос на оценку стоимости и сроков выполнения проекта по созданию сайтов «под ключ». Техзадание находится в профиле и в приложении. Укажите примерные сроки и стоимость работы.
- Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта на основе предоставленного техзадания. Включает верстку на бесплатной CMS, настройку интерфейса, создание графических элементов. Главная страница должна содержать логотип, текстовые ссылки, панель поиска и список товаров. Страницы товаров должны отображать характеристики, превью фото и видео, а также возможность распечатки. Дополнительно: страницы «О нас», «Контакты» и «Партнерство». Работа поэтапная с хостингом заказчика.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт3 года назад
Техзадание на изготовление сайта (краткое). Сайт создается как база данных текстово-графическихматериалов с возможностью создания одним администратором неограниченного количества логинов-паролей для каждого пользователя, постоянно добавляющего свои тексты с фотографиями (материалы) на сайт. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт9 лет назад