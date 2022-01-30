Создание сайта

Необходимо создать с нуля сайт по продаже заборов, теплиц, и ещё нескольких направлений. С калькулятором, чтобы люди могли самостоятельно производить просчёт по своим размерам и желаниям.

Дизайн создавать с нуля. Концепция придумана. Идея логотипа есть, но надо создать.