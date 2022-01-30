Создание сайта

Сайты «под ключ»Закрыт23 заявки1139 просмотров
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Необходимо создать с нуля сайт по продаже заборов, теплиц, и ещё нескольких направлений. С калькулятором, чтобы люди могли самостоятельно производить просчёт по своим размерам и желаниям. 

Дизайн создавать с нуля. Концепция придумана. Идея логотипа есть, но надо создать. 

2 года назад
guest_1643554320874
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexanderShilo
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
2 года назад
$100
15 дней
RUB
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