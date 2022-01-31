Создать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт32 заявки1059 просмотров
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Написать сайт компании, референс https://t1.ru/Структура:

-Кто мы

-Услуги

-Преимущества

-Клиенты

-Наши кейсы

-Миссия и команда

-Контакты

-Новости или блог (отдельной страницей)

Прокруткой одна основная страница. В блоке услуг человек кликает по конкретной услуге и открывается всплывающее окно с более подробной информацией. В блоке кейсов – тоже разворачиваются либо всплывают окна (не отдельные страницы).

Блог компании или новости отдельной страницей.

Нужна форма заявки на услуги/консультацию, с интеграцией в амо срм (обязательно).

Важно - интуитивно понятная админка, в дальнейшем должны самостоятельно подгружать новые лого клиентов на сайт и кейсы, пополнять блог.

Важно чтобы внутри сайта можно было создавать отдельные посадочные страницы (в перспективе).

Обязательно - наличие портфолио ранее выполненных работ.

2 года назад
guest_16436181779597
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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