Интернет магазин ювелирных изделий вдохновленных природой

Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок1118 просмотров
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Сайт интернет магазин - каталог для бренда ювелирных изделий SHU-SHA. Ассортимент кольца, сережки, медальоны на основе слепка растений.

Instagramm аккаунт бренда

https://www.instagram.com/shu_sha_jewellery/

Думаем, что нам подойдет сайт на основе wordpress с woocomerce

Нужно что бы был удобный и простой каталог, позиций и категорий не много.

Дизайн минимализм в натуральных оттенках.

Сайты референсы:

Кроме того есть купленный шаблон на themeforest, который нас устраивает, но требует несколько доработок.

https://adorn.qodeinteractive.com/shop-narrow/

Итогом работы должен стать наполненный сайт, с возможностью оплаты онлайн.

Есть два варианта исполнения работы

доработка существующего шаблона и наполнение его

использование вашего варианта

2 года назад
egorsharov
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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