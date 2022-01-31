Разработка сайта

Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок702 просмотра
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Здравствуйте, нужно разработать сайт на Опенкарт или ВП (возможно рассмотрю и другие варианты) с синхронизацией с 1С.

Текущий сайт на Битрикс (нужен облегченный вариант, шаблон + доработки (перенос инфы и стиля с основного сайта).

Более подробное ТЗ - кандидатам.

2 года назад
sender2
Сергей 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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