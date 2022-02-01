Требуется разработка продающих скриптов для первого и последующего касания с клиентами в процессе лидогенерации. Также нужны скрипты для отдела продаж, включая переговоры, работу с возражениями и закрытие сделок. Необходимо учесть различные сценарии взаимодействия с клиентами.