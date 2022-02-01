Vseworld

Всеволод Vseworld

 
53 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
DA
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$135
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Копирайт для кейсов агентства

    Требуется разработка копирайта для кейсов агентства. Ожидается качественный текст, выполненный в краткие сроки. Важно учесть специфику агентства и его проекты.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание скрипта для продаж

    Требуется разработка продающих скриптов для первого и последующего касания с клиентами в процессе лидогенерации. Также нужны скрипты для отдела продаж, включая переговоры, работу с возражениями и закрытие сделок. Необходимо учесть различные сценарии взаимодействия с клиентами.

    Лидогенерация
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайт сайта для Digital агентства

    Необходимо разработать копирайт для сайта Digital агентства. Задача включает создание уникальных текстов для сайтов «под ключ». При успешном выполнении работы возможно постоянное сотрудничество.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайт для сайта Digital агентства

    Ищем копирайтера для переписывания текста сайта Digital агентства. Необходима доработка существующего контента для улучшения качества. Возможность долгосрочного сотрудничества при успешной работе.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$135
10 баллов
3 года назад
Копирайт для сайта Digital агентства
Благодарю за доверие! Интересный проект в сфере моей компетенции. Буду рада новым задачам от вас! Рекомендую.
Отлично и качественно выполненная в срок работа. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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