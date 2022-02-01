Требуется разработка копирайта для кейсов агентства. Ожидается качественный текст, выполненный в краткие сроки. Важно учесть специфику агентства и его проекты.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$135
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка продающих скриптов для первого и последующего касания с клиентами в процессе лидогенерации. Также нужны скрипты для отдела продаж, включая переговоры, работу с возражениями и закрытие сделок. Необходимо учесть различные сценарии взаимодействия с клиентами.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать копирайт для сайта Digital агентства. Задача включает создание уникальных текстов для сайтов «под ключ». При успешном выполнении работы возможно постоянное сотрудничество.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем копирайтера для переписывания текста сайта Digital агентства. Необходима доработка существующего контента для улучшения качества. Возможность долгосрочного сотрудничества при успешной работе.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$135
10 баллов
3 года назад
Благодарю за доверие! Интересный проект в сфере моей компетенции. Буду рада новым задачам от вас! Рекомендую.
Ответный отзыв
Отлично и качественно выполненная в срок работа. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.