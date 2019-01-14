Логотипы, дизайн. Полное портфолио https://www.weblancer.net/users/mila77p/portfolio/
Разработка логотипов, полиграфия.
Разработаю 2-3 варианта логотипа с последующей правкой выбранного вами варианта в цвете и шрифте.
полное портфолио
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Спасибо Людмиле! в праздники человек работал - все быстро и четко.
Ответный отзыв
Спасибо за оценку работы. Было очень приятно с вами работать. Хороший заказчик.