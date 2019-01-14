mila77p

Людмила mila77p

 
46 летУкраина/Дружковка
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Логотипы, дизайн. Полное портфолио https://www.weblancer.net/users/mila77p/portfolio/

Ра﻿зработка логотипов, полиграфия. 

Разработаю 2-3 варианта логотипа с последующей правкой выбранного вами варианта в цвете и шрифте.

полное портфолио

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
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Спасибо Людмиле! в праздники человек работал - все быстро и четко.
Спасибо за оценку работы. Было очень приятно с вами работать. Хороший заказчик.
Ответный отзыв