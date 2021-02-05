sorodoenko1988

[table]ЗадачаМодернизация сайта на CMS Open Cart по списку технического задания. Интересно долговременное дальнейшее сотрудничество. Работаю Без предоплаты, или по пунктам. Ознакомление с ТЗ обязательно, коментарии с видео пояснениями по запросу. Писать в скайп sorodoenko_ekaterinaОбязательные требованияРабота на ...