sorodoenko1988

Екатерина sorodoenko1988

 
35 летРоссия/Барнаул
3 года на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Модернизация сайта на CMS Open Cart

    $652

    [table]ЗадачаМодернизация сайта на CMS Open Cart по списку технического задания. Интересно долговременное дальнейшее сотрудничество. Работаю Без предоплаты, или по пунктам. Ознакомление с ТЗ обязательно, коментарии с видео пояснениями по запросу. Писать в скайп sorodoenko_ekaterinaОбязательные требованияРабота на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Модернизация сайта на CMS Open Cart

    $745

    [table]ЗадачаМодернизация сайта на CMS Open Cart по списку технического задания. Интересно долговременное дальнейшее сотрудничество. Работаю Без предоплаты, или по пунктам. Ознакомление с ТЗ обязательно, коментарии с видео пояснениями по запросу. Писать в скайп sorodoenko_ekaterinaОбязательные требованияРабота на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад