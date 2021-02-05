sorodoenko1988

[table]ЗадачаМодернизация сайта на CMS Open Cart по списку технического задания. Интересно долговременное дальнейшее сотрудничество. Работаю Без предоплаты, или по пунктам. Ознакомление с ТЗ обязательно, коментарии с видео пояснениями по запросу. Писать в скайп sorodoenko_ekaterinaОбязательные требованияРабота на ...
Екатерина sorodoenko1988sorodoenko1988
35 летРоссия/Барнаул
3 года на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $652Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $745
[table]ЗадачаМодернизация сайта на CMS Open Cart по списку технического задания. Интересно долговременное дальнейшее сотрудничество. Работаю Без предоплаты, или по пунктам. Ознакомление с ТЗ обязательно, коментарии с видео пояснениями по запросу. Писать в скайп sorodoenko_ekaterinaОбязательные требованияРабота на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Задача Доработать сайт на Opencart, предварительно сделать оценку тз, во вложении есть. Прислать оценку работ. Работа без предоплат, оплата после сдачи блоками.[/table]Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад