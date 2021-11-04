Удаленный админ/web/support
Создание и обслуживание сайтов на CMS:
Opencart, Wordpress (WooCommerce), Moguta, Bitrix
Лэндинги и статика на bootstrap, skeleton, uikit, materialize
Установка и обслуживание Windows server/*nix серверов.
Apache/Nginx/Mysql/Redis/Memcached
Настройка сетевого оборудования Cisco, D-link, Foxgate, BDCom, Eltex, Edge-core, Ubiquity, Mikrotik.
Виртуализация proxmox, esxi, open-vz, xen
Системы биллинга и мониторинга
telegram: @wookabooka
Портфолио
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