psyq

Михаил psyq

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Удаленный админ/web/support

Создание и обслуживание сайтов на CMS:

Opencart, Wordpress (WooCommerce), Moguta, Bitrix

Лэндинги и статика на bootstrap, skeleton, uikit, materialize

Установка и обслуживание Windows server/*nix серверов. 

Apache/Nginx/Mysql/Redis/Memcached

Настройка сетевого оборудования Cisco, D-link, Foxgate, BDCom, Eltex, Edge-core, Ubiquity, Mikrotik.

Виртуализация proxmox, esxi, open-vz, xen

Системы биллинга и мониторинга 

telegram: @wookabooka