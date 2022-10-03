Необходимо подключить Twilio к существующему приложению на Laravel (CRM) для обработки входящих звонков. При поступлении вызова пользователи, залогиненные в систему, должны видеть окно вызова. После принятия звонка одним из пользователей окно должно исчезнуть у остальных. Укажите предлагаемый стек технологий, цену и сроки выполнения проекта.
Задачі на логіку Java / Python / SQL
Допомога у вирішенні задач на логіку Java / Python / SQL
- Залишайте контакти для зв'язку в телеграм, ціну обговоримо
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Є рядок: int [ ] nums = {5, 11, 13, 14, 15}.
Який варіант відповіді виведе перший елемент у масиві (тобто число 5)?
Приклад 2:
Що є результатом наступного коду?
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price = 1300
def printPrice():
price = 1500
print("Price:", price)
printPrice()
print("Price:", price)
Приклад 3:
Скільки разів буде надруковано «Code»?
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integer i, j
for(i = 5, j = 3; j > 0 OR i
print("Code")
end for
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