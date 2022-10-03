Задачі на логіку Java / Python / SQL

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Завершен2 заявки569 просмотров

Допомога у вирішенні задач на логіку Java / Python / SQL

  • Залишайте контакти для зв'язку в телеграм, ціну обговоримо
Приклад 1:

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Є рядок: int [ ] nums = {5, 11, 13, 14, 15}.

Який варіант відповіді виведе перший елемент у масиві (тобто число 5)?

Приклад 2:

Що є результатом наступного коду?

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price = 1300

def printPrice():

price = 1500

print("Price:", price)

printPrice()

print("Price:", price)

Приклад 3:

Скільки разів буде надруковано «Code»?

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integer i, j

for(i = 5, j = 3; j > 0 OR i

print("Code")

end for

JavaPythonSQL
3 года назад
Timurcoz
37 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexyablokov
Александр 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
$15
1 день
Escrow
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Спасибо за интересные задания! Заказчика рекомендую!

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alexyablokov
Александр 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
Иванчук
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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