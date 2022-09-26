Необходимо подключить Twilio к существующему приложению на Laravel (CRM) для обработки входящих звонков. При поступлении вызова пользователи, залогиненные в систему, должны видеть окно вызова. После принятия звонка одним из пользователей окно должно исчезнуть у остальных. Укажите предлагаемый стек технологий, цену и сроки выполнения проекта.
Доделать сайт на Node.js и React
Я делал web-приложение для практики. На данном этапе готовности сайта работа над ним вызывает у меня трудности, но его нужно сдать в срок.
Стек технологий: React, Axios, Node.js, Express, Sequelize, Postgree.
Что нужно сделать:
1) Исправить PUT запрос на бэк
2) Сделать секундомер на фронте
3) Добавить действия на кнопки
Работы на полчаса - час, поэтому оплата небольшая.
Выбранный исполнитель
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