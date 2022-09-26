Доделать сайт на Node.js и React

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки531 просмотр

Я делал web-приложение для практики. На данном этапе готовности сайта работа над ним вызывает у меня трудности, но его нужно сдать в срок.

Стек технологий: React, Axios, Node.js, Express, Sequelize, Postgree.

Что нужно сделать:

1) Исправить PUT запрос на бэк

2) Сделать секундомер на фронте

3) Добавить действия на кнопки

Работы на полчаса - час, поэтому оплата небольшая.

Node.js
3 года назад
guest_16640934888931
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

rozmakc
Максим 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$17
1 день
Escrow
Максим выполнил свою работу на отлично! Все выполнено в кратчайший срок. Большое спасибо!
Отличный заказчик, никаких проблем!

Заявки фрилансеров

Артём
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Игорь
 
22 года
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15 дней назад
3 года назад
rozmakc
Максим 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
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