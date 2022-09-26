Доделать сайт на Node.js и React

Я делал web-приложение для практики. На данном этапе готовности сайта работа над ним вызывает у меня трудности, но его нужно сдать в срок.

Стек технологий: React, Axios, Node.js, Express, Sequelize, Postgree.

Что нужно сделать:

1) Исправить PUT запрос на бэк

2) Сделать секундомер на фронте

3) Добавить действия на кнопки

Работы на полчаса - час, поэтому оплата небольшая.