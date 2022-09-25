Необходимо подключить Twilio к существующему приложению на Laravel (CRM) для обработки входящих звонков. При поступлении вызова пользователи, залогиненные в систему, должны видеть окно вызова. После принятия звонка одним из пользователей окно должно исчезнуть у остальных. Укажите предлагаемый стек технологий, цену и сроки выполнения проекта.
Сделать парсер
нужно будет все перенести на другого дока notion (со всеми ссылками и другими страницами внутри него) или на сайт - это было бы более предпочтительнее (если это реально, потому что нужно сохранить переходы из этого notion)
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