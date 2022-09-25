Сделать парсер

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Закрыт3 заявки381 просмотр

нужно будет все перенести на другого дока notion (со всеми ссылками и другими страницами внутри него) или на сайт - это было бы более предпочтительнее (если это реально, потому что нужно сохранить переходы из этого notion)

3 года назад
guest_16560014322341
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Выбранный исполнитель

medvedprivet
Медведев 
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$50
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потратила время - работа не выполнена, крайне редко отвечает

Заявки фрилансеров

Аркадий
 
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medvedprivet
Медведев 
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Евгений
 
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