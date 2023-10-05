PHP разработчик в команду видео хостинга

Мы небольшая команда, работающая над проектом видеохостинга, на базе YetiShare Framework.

Соблюдаем PSR-2 и бест практис, проводим ревью кода.





Стек проекта:

- PHP 7.* / Go 1.21

- MySQL 5.* / MongoDB / Redis DB



В ваши первичные задачи будет входить:

1. Доработка нового шаблона под клиентскую часть видеохостинга;

2. Разработка плагинов в экосистеме YetiShare фреймворка.



Требования к разработчику

- Уверенное владение PHP;

- Опыт работы хотя бы с одним из известных фреймворков. Например, Symfony, Yii2, Laravel, Codeigniter и т.д.;

- Базовые знания в JS, HTML, CSS;

- Опыт работы с git-репозиторием.





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