PHP разработчик в команду видео хостинга

$1000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки63 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы небольшая команда, работающая над проектом видеохостинга, на базе YetiShare Framework.
Соблюдаем PSR-2 и бест практис, проводим ревью кода.


Стек проекта:
- PHP 7.* / Go 1.21
- MySQL 5.* / MongoDB / Redis DB

В ваши первичные задачи будет входить:
1. Доработка нового шаблона под клиентскую часть видеохостинга;
2. Разработка плагинов в экосистеме YetiShare фреймворка.

Требования к разработчику
- Уверенное владение PHP;
- Опыт работы хотя бы с одним из известных фреймворков. Например, Symfony, Yii2, Laravel, Codeigniter и т.д.;
- Базовые знания в JS, HTML, CSS;
- Опыт работы с git-репозиторием.


Пожалуйста высылайте сразу ваше резюме
Команды и студии прошу не беспокоить

PHP
3 месяца назад
guest_1696335965792
Молдова
3 месяца в сервисе
Был
17 дней назад