Artem_Smirnov1

👋 Привет

Обо мне:

Меня зовут Артём. Опыт программирования >3-х лет.

Что я умею:

Имею хорошие знания в веб-программирование:

• Fullstack js/ts

• HTML5/CSS

• React.js

• Vue.js

• Electron.js

• WebSocket

• MongoDB

• MySQL

• Bootstrap

• Materialize CSS

Так же умею программировать на:

• Python

• Java/Kotlin

• C/C++

Опыт работы:

Работал с огромным количеством апи. Писал плагины для BetterDiscord, веб-сайты, расширения Chrome, приложение на Electron.js.

Контакты:

• Telegram: @sq8dev

• Discord: LEON#9938