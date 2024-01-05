Artem_Smirnov1

👋 Привет
Обо мне:
Меня зовут Артём. Опыт программирования >3-х лет.
Что я умею:
Имею хорошие знания в веб-программирование:
• Fullstack js/ts
• HTML5/CSS
• React.js
• Vue.js
• Electron.js
• WebSocket
• MongoDB
• MySQL
• Bootstrap
• Materialize CSS
Так же умею программировать на:
• Python
• Java/Kotlin
• C/C++
Опыт работы:
Работал с огромным количеством апи. Писал плагины для BetterDiscord, веб-сайты, расширения Chrome, приложение на Electron.js.
Контакты:
• Telegram: @sq8dev
• Discord: LEON#9938
Я против войны в Украине!