Установить liqpay на сайт php

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Закрыт4 заявки616 просмотров

Необходимо установить liqpay на сайт php, CMS DataLife Engine

Это не интернет-магазин, а одна страница доната на двух языках.

PHP
3 года назад
olgalevchenko
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