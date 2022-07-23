Требуется исправить работу парсинга данных по API Wildberries после изменений на сайте. Необходимо определить проблему в интеграции и внести исправления. Обратитесь к документации API для получения дополнительной информации.
Создать Телеграмм Бота(с платежной системой)
Нужно создать бота на констукторе(на ваш выбор), с фунционалом похожим на бота https://vk.com/lebarov_bot (для тестирование бота нужно нажать перейти), бюджет ограничен. Нужен минимально жизни способный продукт
Заявки фрилансеров
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