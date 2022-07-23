Сайт на Джумле. Надо вместо парсера настроить АПИ

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Закрыт4 заявки1044 просмотра

В настоящий момент настроен парсер с эмуляцией браузера, но появился доступ к данным по АПИ. Надо перенастроить получение данных.

Есть несколько проектов на Джумле - регулярно есть различные работы. Сейчас накопилось много работ. Нужен специалист который понимает в парсерах (html) и хорошо разбирается в Джумле для постоянных работ.

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