Необхідно доопрацювати сайт, включаючи написання файлів robots.txt і sitemaps, а також виправлення 404 редиректу. Завдання передбачає забезпечення коректної роботи сайту та поліпшення його видимості в пошукових системах.
Сайт на Джумле. Надо вместо парсера настроить АПИ
В настоящий момент настроен парсер с эмуляцией браузера, но появился доступ к данным по АПИ. Надо перенастроить получение данных.
Есть несколько проектов на Джумле - регулярно есть различные работы. Сейчас накопилось много работ. Нужен специалист который понимает в парсерах (html) и хорошо разбирается в Джумле для постоянных работ.
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