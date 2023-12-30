Евгений Пархимович ParhimovichYaParhimovichYa
Здравствуйте!
Хотели бы вы воплотить в жизнь идеи дизайна вашего веб-сайта?
Вы устали полагаться на общие шаблоны и автоматизированные инструменты для создания своего веб-сайта?
Возможно, вы ищете талантливого разработчика, разбирающегося в дизайне и удобстве пользователя, который отлично владеет навыками WEB-разработки, чтобы выйти на новый уровень и создать что-то, что говорит на вашем языке, привлекает вашу целевую аудиторию и резонирует с вашей персоной.
Знаете, что? Я человек, который поможет Вам со всем вышеперечисленным!
Меня зовут Евгений и я являюсь профессиональным Frontend разработчиком с опытом разработки с 2020-го года. Работаю с такими технологиями, как:
- HTML
- CSS / SCSS
- JavaScript / TypeScript
- React / VueJS
- Redux / MobX
- Webpack / Gulp
- NextJS
- Git
Вы можете рассчитывать на то, что я сэкономлю вам деньги, а ваш бизнес получит признание за его потенциал и завоюет клиентов.
Если вы хотите узнать, как это сделать, пришлите мне приглашение, и я продемонстрирую свои навыки.
С наилучшими пожеланиями,
Пархимович Евгений!
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