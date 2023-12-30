Front-end (React | Vue | Vanilla) Developer

Здравствуйте!

Хотели бы вы воплотить в жизнь идеи дизайна вашего веб-сайта?

Вы устали полагаться на общие шаблоны и автоматизированные инструменты для создания своего веб-сайта?

Возможно, вы ищете талантливого разработчика, разбирающегося в дизайне и удобстве пользователя, который отлично владеет навыками WEB-разработки, чтобы выйти на новый уровень и создать что-то, что говорит на вашем языке, привлекает вашу целевую аудиторию и резонирует с вашей персоной.

Знаете, что? Я человек, который поможет Вам со всем вышеперечисленным!

Меня зовут Евгений и я являюсь профессиональным Frontend разработчиком с опытом разработки с 2020-го года. Работаю с такими технологиями, как:

- HTML

- CSS / SCSS

- JavaScript / TypeScript

- React / VueJS

- Redux / MobX

- Webpack / Gulp

- NextJS

- Git

Вы можете рассчитывать на то, что я сэкономлю вам деньги, а ваш бизнес получит признание за его потенциал и завоюет клиентов.

Если вы хотите узнать, как это сделать, пришлите мне приглашение, и я продемонстрирую свои навыки.

С наилучшими пожеланиями,

Пархимович Евгений!