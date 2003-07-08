Верстальщик | Frontend Developer | Wordpress expert

Привет!

Меня зовут Паша.

Я фронтенд-разработчик с 2-х летним стажем. И у меня есть большая страсть быть частью восхождения и истории великих мировых брендов.

Работаю как на местный, так и на зарубежный рынок.

Я люблю свою профессию и, честно говоря, не представляю себя без любимого дела.

Работаю до тех пор, пока вы полностью не будете удовлетворены результатом.

Навыки и умения:

✔️ HTML5

✔️ CSS3, SCSS

✔️ JavaScript, jQuery

✔️ Bootstrap

✔️ Wordpress

✔️ Git

✔️PSD to HTML

✔️Figma to HTML

✔️XD to HTML

С удовольствием создам для вас идеальный сайт.

Есть проект? Давайте обсудим!