Верстальщик | Frontend Developer | Wordpress expert
Привет!
Меня зовут Паша.
Я фронтенд-разработчик с 2-х летним стажем. И у меня есть большая страсть быть частью восхождения и истории великих мировых брендов.
Работаю как на местный, так и на зарубежный рынок.
Я люблю свою профессию и, честно говоря, не представляю себя без любимого дела.
Работаю до тех пор, пока вы полностью не будете удовлетворены результатом.
Навыки и умения:
✔️ HTML5
✔️ CSS3, SCSS
✔️ JavaScript, jQuery
✔️ Bootstrap
✔️ Wordpress
✔️ Git
✔️PSD to HTML
✔️Figma to HTML
✔️XD to HTML
С удовольствием создам для вас идеальный сайт.
Есть проект? Давайте обсудим!