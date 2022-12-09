d1xer0n

Кирилл Сериков d1xer0n

 
23 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
&#9997;Адаптивная Верстка.&#9997; HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Gulp, Sass, Scss.&#9997;

&#9997;Каждое утро начинай с чтения списка самых богатых людей. Если тебя там нет – берись за работу. Роберт Орбен.&#9997;

&#9997;Адаптивная Верстка.? HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Gulp, Sass, Scss.&#9997;

&#9997;Только качественно и срок.&#9997;

&#9997;Гарантия верстки. В течении недели после передачи архивов с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могут быть припущены при приеме работы и замечены позже.&#9997;

&#9997;Для меня важно чтобы клиент остался доволен!&#9997;

&#9997;Мои работы портфолио&#9997;:

&#9997;Связь&#9997;:

&#9997;Ответственность&#9997;:

  • готов притупить уже

  • робота будет завершена до конца

  • не беру предоплату

  • даю консультацию по макету

  • не нарушаю сроков

&#9997;Робота будет сделана по такие критериям&#9997;:

- Адаптивная верстка

- Верстка будет выполнена валидным кодом

- Работа будет с хорошей оценкой в Google Page Speed

&#9997;Практикую такие языки(инструменты)&#9997;:

  • HTML

  • CSS

  • JavaScript

  • Jquery

  • Gulp

  • Sass, Scss

&#9997;Много практиковался и вижу свое будущие связанное с этой специальностью&#9997;

JavascriptHTMLCSSjQuerySCSSSASSGulp