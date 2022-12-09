✍Адаптивная Верстка.✍ HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Gulp, Sass, Scss.✍

✍Каждое утро начинай с чтения списка самых богатых людей. Если тебя там нет – берись за работу. Роберт Орбен.✍

✍Адаптивная Верстка.? HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Gulp, Sass, Scss.✍

✍Только качественно и срок.✍

✍Гарантия верстки. В течении недели после передачи архивов с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могут быть припущены при приеме работы и замечены позже.✍

✍Для меня важно чтобы клиент остался доволен!✍

✍Мои работы портфолио✍:

✍Связь✍:

✍Ответственность✍:

готов притупить уже

робота будет завершена до конца

не беру предоплату

даю консультацию по макету

не нарушаю сроков

✍Робота будет сделана по такие критериям✍:

- Адаптивная верстка

- Верстка будет выполнена валидным кодом

- Работа будет с хорошей оценкой в Google Page Speed

✍Практикую такие языки(инструменты)✍:

HTML

CSS

JavaScript

Jquery

Gulp

Sass, Scss

✍Много практиковался и вижу свое будущие связанное с этой специальностью✍