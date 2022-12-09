✍Каждое утро начинай с чтения списка самых богатых людей. Если тебя там нет – берись за работу. Роберт Орбен.✍
✍Адаптивная Верстка.? HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Gulp, Sass, Scss.✍
✍Только качественно и срок.✍
✍Гарантия верстки. В течении недели после передачи архивов с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могут быть припущены при приеме работы и замечены позже.✍
✍Для меня важно чтобы клиент остался доволен!✍
✍Мои работы портфолио✍:
Работа Womazing(Интернет магазин женской одежды). Ethernet shop, multipage - ✍моя лучшая работа.✍
Работа DiscountsOnServices(Начните пользоваться выгодой до 50%). Multipage.
Работа ARTY(Набор бронзовых ваз ручной работы для дома). Landing page + animation.
Работа Estate(Мы здесь, чтобы помочь вам найти новый дом). Landing page.
Работа antools(Потрясающие инструменты для дизайнера и разработчика). Landing page.
Работа Plant(Выращивание красивых растений дома). Landing page.
✍Связь✍:
E-mail: [email protected]
Telegram, Vider: +380668348728
✍Ответственность✍:
готов притупить уже
робота будет завершена до конца
не беру предоплату
даю консультацию по макету
не нарушаю сроков
✍Робота будет сделана по такие критериям✍:
- Адаптивная верстка
- Верстка будет выполнена валидным кодом
- Работа будет с хорошей оценкой в Google Page Speed
✍Практикую такие языки(инструменты)✍:
HTML
CSS
JavaScript
Jquery
Gulp
Sass, Scss
✍Много практиковался и вижу свое будущие связанное с этой специальностью✍