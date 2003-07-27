magaterasd

ПЕРВЫЕ ЗАКАЗЫ ДЕЛАЮ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОРТФОЛИО И ОТЗЫВОВ
✅Сделаю качественную вёрстку сайтов на HTML5, CCS3. Приветствую Вас, меня зовут Магомед!
Занимаюсь версткой сайтов и с уверенностью могу сказать "Это моё хобби".
Могу сделать адаптивную верстку, все современные технологии будут соблюдены, по всем правилам и стандартам, неплохой опыт в верстке, делаю всё на свою совесть и ответственность. Гарантирую качество и надежность верстки при изменении контента, также правки возможны даже после сдачи проекта. Сейчас хочу предоставить свои знания и навыки для решения Ваших задач:)
Умения и навыки:
- HTML5.
- СSS3 (SCSS).
- Python
Контактные данные:
- Telegram:@lazeyn
- Личные сообщения на Weblancer
- WhatsApp: +79260686462
набираюсь опыта в верстке сайтов
Всем желаю добра, настойчивости и самореализации
Пишите, буду рад сотрудничеству
Я против войны в Украине!