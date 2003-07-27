magaterasd

ПЕРВЫЕ ЗАКАЗЫ ДЕЛАЮ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОРТФОЛИО И ОТЗЫВОВ

✅Сделаю качественную вёрстку сайтов на HTML5, CCS3. Приветствую Вас, меня зовут Магомед!

Занимаюсь версткой сайтов и с уверенностью могу сказать "Это моё хобби".

Могу сделать адаптивную верстку, все современные технологии будут соблюдены, по всем правилам и стандартам, неплохой опыт в верстке, делаю всё на свою совесть и ответственность. Гарантирую качество и надежность верстки при изменении контента, также правки возможны даже после сдачи проекта. Сейчас хочу предоставить свои знания и навыки для решения Ваших задач:)

 Умения и навыки:

HTML5.

СSS3 (SCSS).

Python

﻿Контактные данные:

Telegram:@lazeyn﻿﻿﻿﻿﻿

Личные сообщения на Weblancer

WhatsApp: +79260686462﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Немного о себе

набираюсь опыта в верстке сайтов

Всем желаю добра, настойчивости и самореализации

Пишите, буду рад сотрудничеству