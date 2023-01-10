Фронтенд Бекенд Разработчик ReactJs,NodeJs/express,MongoDB,SocketIO
- Адаптивная отзывчивая верстка на reactJs - html/css/scss/BEM
- Фронтенд разработка сайтов на ReactJs - functional-component/redux/redux-toolkit/thunk/socket.io/mobx/reselect/immer/...
- Многоязычные интерфейсные фронтенд reactJs приложения /i18next
- Node js бекенд программирование на библиотека express.
- приложения реального времени на клиенте и сервере socket.IO
Портфолио
- Daza ice cream20 просмотров
- Печать накладная26 просмотров
- Landing page react12 просмотров
- Продажа товары17 просмотров
- Social network backend API14 просмотров
- Social network13 просмотров