Требуется разработка админки для продавца на маркетплейсе с использованием PHP и Yii2. Необходим функционал для управления товарами, заказами, финансами, акциями, отзывами и настройками. Включает такие разделы, как добавление товаров, загрузка из XLS, обновление остатков и интеграция с доставкой.
Добавить функционал к лендингу
Нужно заставить заработать готовую вёрстку для лендинга. Функционал стандартный: возможность отправлять форму на почту, менять содержимое с админки. Думаю использовать вордпрес потому что другого не знаю. Рассмотрю ваши предложения.
Также прошу указать примерную стоимость работ (хочу ориентироваться). Точную установим после общения.
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