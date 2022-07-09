Добавить функционал к лендингу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок604 просмотра

Нужно заставить заработать готовую вёрстку для лендинга. Функционал стандартный: возможность отправлять форму на почту, менять содержимое с админки. Думаю использовать вордпрес потому что другого не знаю. Рассмотрю ваши предложения.

Также прошу указать примерную стоимость работ (хочу ориентироваться). Точную установим после общения.

WordPress
3 года назад
krimenski
Алексей 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dobriy_coder
Николай 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$360
4 дня
Как всегда порадовал точностью исполнения и высоким качеством. Когда работаешь с профессионалом - и денег не жалко. Спасибо большое за работу!
Спасибо за заказ. Мне тоже приятно было поработать. Желаю удачи, если что - обращайтесь.

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