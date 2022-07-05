Имеется шоп на базе ларавел, где оплата и расчеты происходит в крипте. Развернут на виртуальном сервере. Необходимо оценить стоимость доработок и примерные сроки.

1. Сделать чтобы пользователь мог выбирать валюту, в которой будет выводиться стоимость товаров. Соответственно, должен тянуться актуальный курс крипты к выбранной валюте.

2. Сделать систему депозитов через btc путем обращение к кошельку btc (биткойн ноде) на основе bitcoin core. Соответственно необходимо разработать так называемый внутренний баланс. Что имеется ввиду: администратор шопа указывает кошелек, через который и будут происходит все расчеты. Магазин выступает в роли гаранта между покупателем продавцом. Покупатель пополняет внутренний баланс, с которого в последствии производит оплату товаров. В магазине уже реализована система подтверждения проведения сделки. Это все надо связать воедино. Покупатель оформил покупку, средства заморозились. После получения товара (в нашем слдучае электронного) покупатель проверяет его и подтверждает покупку. Деньги переходят на баланс к продавцу. Соответственно должно работать списание/пополнение средств при завершении операции у покупателя/продавца.

3. Разработать систему запроса вывода средств. Т.е. продавец (покупатель) оформляет в кабинете запрос на вывод средств. Заявка поступает администратору. Администратор после проверки в ручном режиме проводит вывод. Возможно у Вас есть готовые решения или идеи по реализации.

4. Исходя из всего вышесказанного, в кабинет покупателя/продавца должна быть возможность просмотра баланса, возможность пополнения баланса. Должно корректно работать списание средств. Возможно должна быть возможность какого то демо режима для проверки работы функционала.