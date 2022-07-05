Требуется добавить 7 новых дизайнов в плагин квиз-опросов на платформе WordPress. Необходимо продемонстрировать различные функции, включая квизы с подсчетом баллов, интеграцией с Mailchimp и другими сервисами, а также с таймером и отправкой сертификатов. Важно предоставить примеры использования каждого дизайна.