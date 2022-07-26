Вывод информации в таблицу с пагинацией данных из json.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок618 просмотров

Нужен специалист который сделает вывод информации в таблицу с пагинацией данных из json. Добавление/удаление колонки.

Добавление свойства accordion-table в таблицу для отображения дополнительной информации. Есть уже готовые наброски.

3 года назад
awsea001
Сергей 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

evtefeev
Никита 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$40
3 дня
Escrow
все хорошо
Спасибо за заказ

Заявки фрилансеров

evtefeev
Никита 
26 лет
4 года в сервисе
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