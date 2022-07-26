Требуется разработка админки для продавца на маркетплейсе с использованием PHP и Yii2. Необходим функционал для управления товарами, заказами, финансами, акциями, отзывами и настройками. Включает такие разделы, как добавление товаров, загрузка из XLS, обновление остатков и интеграция с доставкой.