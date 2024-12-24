Создать похожий логотип по образцу с внесением изменений

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Закрыт17 заявок87 просмотров

Нужно создать похожий логотип по образцу с внесением изменений. Требуются 2-3 варианта как груглого логотипа так и квадратного в разных форматах

Создание логотипов
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Alexander-EISS
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