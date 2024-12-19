Необходим дизайн логотипа для конного комплекса, выполненный в серо-оранжевых тонах. Логотип должен быть читаемым и подходить для печати на одежде как темных, так и светлых оттенков. Ожидается качественная проработка, аналогичная представленному рисунку.
Логотип для компании по импорту авто
Необходим универсальный логотип для компании специализирующейся на импорте автомобилей AT TRADE, логотип нужен на заставки профилей тг, инстаграмма и тд, логотип должен быть связан с названием
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