Отрисовать логотип

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Закрыт4 заявки6 просмотров

Нужно отрисовать логотип по уже сделанным наброскам (конечно если есть идеи по улучшению лого, то рассмотрю), вариант результата прикрепляю. Формат наверное вектор, не разбираюсь в этом

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Отрисовка логотипов
5 месяцев назад
miratex35
Эдуард 
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