Логотип для интернет-магазина

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка10 просмотров

Название компании Astart. Интернет-магазин по продаже аккумуляторов для автомобилей. Предпочитаемый цвет в логотипе желтый, черный. Необходимо предложить несколько вариантов.

Создание логотипов
5 месяцев назад
DevilBoy
Артём 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
19 лет
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
4 отзыва
5 месяцев назад