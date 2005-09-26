Требуется разработать логотип и шапку для группы ВКонтакте мастерской по ремонту бытовой техники ТехноТандем. В шапке можно изобразить мультяшную лисичку и котёнка, работающих в тандеме над ремонтом техники. Открыты для других креативных идей.