Требуется разработка логотипа. Ищутся профессионалы с опытом в дизайне логотипов. Ожидается создание уникального и запоминающегося логотипа, отражающего суть бренда.
Логотип для интернет-магазина
Название компании Astart. Интернет-магазин по продаже аккумуляторов для автомобилей. Предпочитаемый цвет в логотипе желтый, черный. Необходимо предложить несколько вариантов.
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